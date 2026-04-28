Ученые: Древняя закономерность нарушена 2 28.04.2026, 16:43

Впервые за 40 лет «дыхание океана» исчезло.

Вдоль тихоокеанского побережья Панамы воды, которые обычно охлаждаются в каждый сухой сезон, вместо этого оставались необычно теплыми. Аарон О’Ди с коллегами анализировал долгосрочные наблюдения и обнаружил, что ожидаемое снижение температуры и всплеск продуктивности не произошли в 2025 году, как того ожидали ученые, пишет «Фокус».

Отметим, что в течение последних 40 лет этот сезонный сдвиг происходил предсказуемо каждый год, поэтому его полное отсутствие в 2025 году является явным нарушением исторической закономерности. Эксперты считают, что это нарушение указывает на изменение сил, движущих этим циклом, что повышает тревогу ученых. Теперь они стремятся узнать, что именно не сработало и почему.

Каждый сухой сезон сильные северные ветры выталкивают поверхностные воды в открытое море, что позволяет более холодной, глубоководной воде подниматься к поверхности. Ученые называют этот подъем «апвеллингом» — когда глубоководная океаническая вода достигает поверхности и приносит с собой питательные вещества.

Известно, что эти питательные вещества служат пищей для фитопланктона и это цветение водорослей распространяет энергию по пищевой цепи. Однако этот процесс также охлаждает прибрежные воды, рыба и кораллы обычно заходят в Панаму в сухие месяцы с дополнительной помощью. История позволила легко обнаружить эту аномалию, поскольку сезонное снижение температуры происходило к 20 января каждого предыдущего года.

Однако в 2025 году произошло нечто странное: ученые обнаружили, что океан не охлаждался до 4 марта, более чем на шесть недель позже обычного. Наблюдения показывают, что период похолодания длился всего 12 дней вместо привычных двух месяцев, а вода так и не достигла тех низких температур, которые наблюдались в прошлые годы. Профили водной толщи показали слоистое потепление вместо обычного холодного подъема, что не оставляет сомнений в том, что что-то пошло не так.

По словам ученых, сила ветра не была главной неожиданностью, поскольку порывы, которые все же случались, были близки к норме. Вместо этого резко снизилась частота северных ветров: они стали дуть на 74% реже за весь сезон. Любопытно, что перерывы между ветрами также длились дольше, уменьшая общее воздействие на поверхностные воды, даже когда отдельные порывы оставались сильными. Как только это повторяющееся воздействие ослабло, холодная вода перестала достигать поверхности, что помогает объяснить отсутствие сезона.

Более ранние исследования показали, что сезонное похолодание помогает многим коралловым рифам избежать самой сильной жары во время Эль-Ниньо. Без этого облегчения тепловой стресс, жар, который выводит кораллы за пределы нормы, может нарастать быстрее и длиться дольше. Отметим, что один теплый сезон едва ли уничтожит коралловый риф, однако такая тенденция может навредить.

Далее ученые планируют выяснить, был ли сбой 2025 года разовым шоком или является первым признаком изменения закономерности.

