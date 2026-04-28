За три месяца около 500 белорусов попросили о международной защите в Польше 28.04.2026, 16:41

Поток заявлений снизился.

В январе-марте 2026 года Польша приняла 384 заявления белорусских граждан о международной защите, поданных впервые. Эти заявления касаются 480 лиц, поскольку заявитель может включать в свое дело членов семьи, которые также нуждаются в защите. MOST изучил отчет Управления по делам иностранцев за I квартал 2026 года.

Еще девять заявлений (в отношении 14 белорусов) были поданы повторно, а по 12 заявлениям (13 человек) дела были возобновлены.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года поток заявлений снизился. Тогда впервые поступило 530 заявлений, касающихся 729 белорусских граждан.

Часто ли дают защиту и отказывают

За I квартал по делам белoрусов глава Управления по делам иностранцев выдал 372 положительных решения, в том числе по 30 из них предоставлен статус беженца и по 342 делам — дополнительная защита. Отметим, что сейчас процедуру проходят в том числе бывшие политзаключенные, освобожденные в декабре 2025 года и принудительно вывезенные из Беларуси.

Доля негативных решений по-прежнему невелика. В январе-марте 2026 года отказы вынесены только по девяти делам. Рассмотрение еще 61 дела было приостановлено. Так случается, например, если заявитель покинул Польшу или если Польша заключает, что за рассмотрение дела ответственна другая страна ЕС (в рамках Дублинского соглашения).

Сейчас беларусы — основная группа иностранцев, получающих в Польше защиту. На граждан Беларуси приходится больше половины присвоенных статусов беженца и 80% решений о присуждении дополнительной защиты.

Тем не менее по сравнению с I кварталом 2025 года число вынесенных решений снизилось. Тогда было присвоено 66 статусов беженца и 459 статусов дополнительной защиты. С другой стороны, тогда и отказов было больше (36).

