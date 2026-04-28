Президент Польши рассказал, как разговаривал с Трампом об освобождении Почобута 1 28.04.2026, 16:26

Кароль Навроцкий пригласил экс-политзаключенного в президентский дворец.

Президент Польши Кароль Навроцкий отметил роль президента США Дональда Трампа в освобождении политзаключенного Анджея Почобута. Об этом польский лидер рассказал на брифинге в хорватском Дубровнике:

– Завершился очень долгий процесс освобождения Анджея Почобута. В сентябре 2025 года, будучи только что приведённым к присяге президентом Польши, я обратился к президенту Дональду Трампу с просьбой не забывать о заключённом поляке и поднимать этот вопрос во всех переговорах с белорусским режимом, – подчеркнул президент Кароль Навроцкий.

Он указал, что освобождение польско-белорусского заключённого было темой его понедельничного разговора со специальным посланником Соединённых Штатов по Беларуси.

– Джон Коул подтвердил, что по личной просьбе президента Дональда Трампа рассматривает дело Анджея Почобута как приоритетное, – добавил он.

– Это подтверждает, что наш партнёр, наш стратегический союзник – Соединённые Штаты во главе с президентом Дональдом Трампом – выполняет те обязательства, которые берёт на себя во время наших встреч, – отметил президент Польши.

Также он заявил, что пригласил Анджея Почобута в президентский дворец.

