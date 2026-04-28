«Идиотам сложно объяснить» 3 28.04.2026, 15:26

2,774

Белорус провел россиянам ликбез по названию нашей страны.

Пользователь Threads под ником egor.stasevich в очередной раз попытался объяснить россиянам, как правильно называется наша страна. Через некоторое время он написал эмоциональный пост о том, что для части жителей РФ это сделать невозможно:

«Каждый день попадается тема «Беларусь или Белоруссия». Идиотам сложно объяснить — им вдолбили другие: всегда стой на своем и называй Беларусь «Белоруссией». Адекватные люди после одного—двух замечаний понимают, что ошиблись, и исправляются. Но с некоторыми все понятно заранее».

Пост собрал сотни комментариев Сайт charter97.org приводит самые популярные:

— Да это просто имперство. У них в мозгах «Белоруссия». Что поделаешь?

— Я из Украины и никогда у нас не говорили «Белоруссия». Всегда Беларусь была. Это, видимо, русские специально так склоняют, чтобы показать что это часть России.

— Поняла одно. Это манипуляция политологов. В учебниках россиян на картах напечатано слово «Белоруссия». На табличке посольства – «Белоруссия». Просто законодательные органы отказались признать наш суверенитет. Все прекрасно знают, как правильно называется наша страна. Но Беларусь — суверенное государство, а «Белоруссия» — это производное от России. А так не хочется , чтоб сосед был самостоятельным.

— Да у них не только «Белоруссия». Россияне чихать хотели на правильные названия стран. У них Башкирия, а не Башкортостан, Молдавия, а не Молдова. Киргизия, а не Кыргызстан.

— Представьте: соседи дружат, ходят в гости, все хорошо. Но за 35 лет так и не смогли выучить имя мальчика — называют его совершенно другим, и на просьбы поправить отвечают «да все равно, как тебя зовут». Дружба дружбой, но согласитесь, это уже не про мелочь, это про неуважение. Вот и со страной так же. Беларусь получила свое имя в 1991 году, прошло 35 лет.

— «Белоруссия» — маркер отношения к самому факту существования страны.

— Лично я заметил, что те, кто настаивают на том, что «Белоруссия» — нормально, стоит копнуть — считают сам факт обретения государственности и суверенитета Беларусью «историческим недоразумением», а уж те, кто при этом в самой Беларуси живут и настаивают на «Белоруссии»— гарантированно как минимум мечтают об уничтожении государственности и суверенитета Республики Беларусь и вхождении ее в состав другого государства. Если не ведут подрывную работу в этом направлении. Отсюда и отношение.

— Название — маркер уважения или непризнания государственности и суверенитета Республики Беларусь. Точка.

— Это не имеет никакого отношения к правилам. Сталинград тоже не противоречит правилам русского языка, просто город сейчас называется не так.

— Зря время тратим. Горбатого могила исправит.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com