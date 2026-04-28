Forbes: «Асимметричная» тактика Украины станет решающим фактором будущих войн 28.04.2026, 16:03

На поле боя формируется новая динамика.

Асимметричная война, долгое время являвшаяся неотъемлемой частью арсенала партизанских отрядов и повстанцев, сражающихся с гораздо более крупными военными силами, стала ключевой частью тактики ведения войны иранскими и украинскими армиями. И, как пишет старший советник в The Eurasia Group Майкл П. Демпси в статье для Forbes, учитывая колоссальное влияние этих новых инструментов и стратегий, они, скорее всего, останутся основной частью международных конфликтов в обозримом будущем.

Начиная практически с нуля в 2022 году, Украина быстро разработала впечатляющие возможности массового производства дешевых, одноразовых беспилотников, способных доставлять высокоточные боеприпасы, собирать разведывательную информацию, корректировать огонь обычной артиллерии и обеспечивать логистическую поддержку линии фронта. Это помогло сорвать наземные наступательные операции России, настолько, что Россия до сих пор контролирует лишь около 20 процентов территории Украины – этот показатель остается неизменным уже почти два года.

Стратегия Украины, заключающаяся не только в нанесении ударов по российским войскам, но и в обстреле ракетами и беспилотниками энергетического сектора, финансирующего российскую военную машину, а также критически важных транспортных узлов, обеспечивающих её функционирование, также поставила Москву в затруднительное положение.

И наконец, изобретательность Украины достигла такого уровня, что только за первые три месяца этого года наземные роботизированные системы выполнили более 22 000 миссий на украинских фронтах.

Способность Украины перейти от традиционной войны к войне, использующей ее уникальный технический опыт, креативность и готовность к нетрадиционным методам ведения боевых действий, кардинально изменила траекторию войны.

Аналитик указывает, что другие страны также извлекают уроки из войн в Иране и Украине и будут учитывать их в своих собственных военных планах в будущем. Таким образом, беспилотники, робототехника и различные автономные платформы на основе искусственного интеллекта в конечном итоге сыграют важную роль в потенциальных будущих конфликтах в Южно-Китайском море, вдоль границы с Россией и на Корейском полуострове.

Кроме того, конфликты в Иране и Украине подчеркнули разрушительное воздействие, которое может оказать недорогое, одноразовое оружие на силы противника. Это может побудить крупные державы пересмотреть некоторые дорогостоящие запланированные закупки вооружений.

