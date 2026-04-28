«В современной истории России такого не было» 28.04.2026, 14:37

Эльвира Набиуллина

Набиуллина шокирована.

В современной истории России еще не было такого дефицита кадров, как сейчас, заявила на «Альфа-саммите» во вторник председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, пишет The Moscow Times.

«Особенность ситуации сейчас — это ситуация на рынке труда. Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы. Никогда у нас такого не было, а это оказывает влияние на всю экономическую ситуацию», — цитирует Набиуллину («Интерфакс»).

По подсчетам FinExpertiza, в настоящий момент кадровый резерв экономики — то есть люди, которые трудоустроены, но потенциально могли бы работать, — составляет 4,4 млн человек. По сравнению с 2021-м годом он сократился на 40%, или 2,6 млн человек после того, как сотни тысяч россиян эмигрировали в первые годы вторжения, а еще около 1,5 миллиона были завербованы на фронт.

В добавок к 300 тысяч мобилизованных осенью 2022 года полмиллиона россиян подписали контракты с Минобороны в 2023 году, 450 тысяч — в 2024-м и 422,7 тысячи — в 2025-м, согласно официальным данным.

325 тысяч человек, по подсчетам вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), были убиты на войне. А общие потери, включая раненых, достигли 1,198 миллиона человек и стали рекордными для всех армий мира во всех войнах после Второй мировой.

В настоящий момент кадровый резерв экономики опустился до 6% от числа занятых, хотя до войны достигал 10%. «Доступных трудовых ресурсов становится все меньше», — констатирует президент FinExpertiza Елена Трубникова.

По оценкам РСПП, только в промышленности нехватка кадров достигает 2 миллиона человек. В Москве дефицит работников составляет 400-500 тысяч человек, жаловался ранее мэр Сергей Собянин. В МВД не хватает 170 тысяч работников, в агросекторе — более 130 тысяч.

На ситуацию влияет в том числе демография: малочисленные поколения 1990-х и начала 2000-х приводят к сокращению числа молодых работников, тогда как доля старшего возраста увеличивается, говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Другая причина — высокий спрос на работников со стороны военных заводов, которые фактически «забрали» свободные ресурсы, говорила председатель совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина.

