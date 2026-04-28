Армия РФ ежемесячно теряет до тысячи военных на инженерных заграждениях
- 28.04.2026, 13:55
- 1,058
Генерал ВСУ раскрыл подробности.
Инженерные заграждения ежемесячно наносят российским войскам до тысячи потерь, уступая по эффективности только беспилотным системам.
Об этом, как сообщает «Укринформ», заявил бригадный генерал и начальник инженерных войск ВСУ Василий Сиротенко во время форума Combat Engineer & Logistics 2026.
По его словам, сегодня заграждения стали не вспомогательным, а одним из ключевых факторов поражения противника на поле боя.
Он пояснил, что современная оборона базируется на сплошной многослойной системе препятствий — проволочных заграждениях, противотанковых рвах и «зубах дракона», которые сочетаются с минированием.
«Противник останавливается, дезориентируется и несет потери непосредственно на этих рубежах», — сказал Сиротенко.
Отдельно офицер отметил психологический эффект таких систем: они заставляют врага менять планы, тратить ресурсы на разведку или искать обходные пути. Это позволяет навязывать противнику невыгодный сценарий действий и снижает его темп наступления.
По словам генерала, только в марте 2026 года на инженерных заграждениях уничтожили 663 оккупантов, а также 95 единиц техники. Если же врага не ликвидируют сразу, заграждения создают условия, чтобы его добили другие подразделения, в частности операторы дронов.
Он подчеркнул, что обеспечение заграждениями и боеприпасами сейчас является одним из приоритетов оборонной стратегии, поскольку они не только сдерживают, но и непосредственно уничтожают противника.