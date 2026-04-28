28 апреля 2026, вторник, 14:30
Армия РФ ежемесячно теряет до тысячи военных на инженерных заграждениях

  • 28.04.2026, 13:55
Армия РФ ежемесячно теряет до тысячи военных на инженерных заграждениях

Генерал ВСУ раскрыл подробности.

Инженерные заграждения ежемесячно наносят российским войскам до тысячи потерь, уступая по эффективности только беспилотным системам.

Об этом, как сообщает «Укринформ», заявил бригадный генерал и начальник инженерных войск ВСУ Василий Сиротенко во время форума Combat Engineer & Logistics 2026.

По его словам, сегодня заграждения стали не вспомогательным, а одним из ключевых факторов поражения противника на поле боя.

Он пояснил, что современная оборона базируется на сплошной многослойной системе препятствий — проволочных заграждениях, противотанковых рвах и «зубах дракона», которые сочетаются с минированием.

«Противник останавливается, дезориентируется и несет потери непосредственно на этих рубежах», — сказал Сиротенко.

Отдельно офицер отметил психологический эффект таких систем: они заставляют врага менять планы, тратить ресурсы на разведку или искать обходные пути. Это позволяет навязывать противнику невыгодный сценарий действий и снижает его темп наступления.

По словам генерала, только в марте 2026 года на инженерных заграждениях уничтожили 663 оккупантов, а также 95 единиц техники. Если же врага не ликвидируют сразу, заграждения создают условия, чтобы его добили другие подразделения, в частности операторы дронов.

Он подчеркнул, что обеспечение заграждениями и боеприпасами сейчас является одним из приоритетов оборонной стратегии, поскольку они не только сдерживают, но и непосредственно уничтожают противника.

