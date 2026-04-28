Дональд Туск рассказал о первых словах Анджея Почобута на свободе 2 28.04.2026, 15:18

3,936

Дональд Туск и Анджей Почобут

Польский премьер назвал экс-политзаключенного несломленным.

Лидер польской диаспоры в Беларуси, журналист Андрей Почобут — на свободе.

«Несломленный. «Смогу ли я туда (в Беларусь — прим.) вернуться?» — это были его первые слова. «Только ты решаешь. Ты уже свободный человек», — написал польский премьер Дональд Туск об освобождении Анджея Почобута.

Niezłomny. „Będę mógł tam wrócić?” - to były jego pierwsze słowa. „Tylko ty decydujesz. Jesteś już wolnym człowiekiem” - odpowiedziałem. pic.twitter.com/U7i6rdcXd4 — Donald Tusk (@donaldtusk) April 28, 2026

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com