Дональд Туск рассказал о первых словах Анджея Почобута на свободе

Дональд Туск рассказал о первых словах Анджея Почобута на свободе2
- 28.04.2026, 15:18
Польский премьер назвал экс-политзаключенного несломленным.
Лидер польской диаспоры в Беларуси, журналист Андрей Почобут — на свободе.
«Несломленный. «Смогу ли я туда (в Беларусь — прим.) вернуться?» — это были его первые слова. «Только ты решаешь. Ты уже свободный человек», — написал польский премьер Дональд Туск об освобождении Анджея Почобута.
Niezłomny. „Będę mógł tam wrócić?” - to były jego pierwsze słowa. „Tylko ty decydujesz. Jesteś już wolnym człowiekiem” - odpowiedziałem. pic.twitter.com/U7i6rdcXd4— Donald Tusk (@donaldtusk) April 28, 2026