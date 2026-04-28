28 апреля 2026, вторник, 16:26
Дональд Туск рассказал о первых словах Анджея Почобута на свободе

  • 28.04.2026, 15:18
Дональд Туск и Анджей Почобут

Польский премьер назвал экс-политзаключенного несломленным.

Лидер польской диаспоры в Беларуси, журналист Андрей Почобутна свободе.

«Несломленный. «Смогу ли я туда (в Беларусь — прим.) вернуться?» — это были его первые слова. «Только ты решаешь. Ты уже свободный человек», — написал польский премьер Дональд Туск об освобождении Анджея Почобута.

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко
Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев