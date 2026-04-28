Жители Борисова бьют тревогу из-за строительства Mak.by 5 28.04.2026, 15:01

Что беспокоит горожан?

В Борисове разгорелись жаркие споры вокруг строительства нового ресторана быстрого питания Mak.by.

Сам по себе приход популярной сети горожане восприняли положительно. Но настроение быстро изменилось, когда стало известно, что ради стройки придется вырубить часть зеленой зоны, пишет mlyn.by.

Почему жители возмутились

Ресторан планируют построить на пересечении дорог у рынка «Веста-Борисов» – в одном из самых оживленных районов города.

При этом речь идет не о пустующей площадке: сейчас на участке растут десятки деревьев, которые придется убрать для подготовки территории под строительство.

Известно, что под вырубку попадут 56 сосен. Именно это число и вызвало негодование местных жителей.

Многие борисовчане подчеркивают, что не против строительства ресторана, но не понимают, почему развитие городской инфраструктуры должно происходить за счет столь резкого сокращения зеленых насаждений.

Что говорят власти

В Борисовском райисполкоме заверили, что вырубку якобы компенсируют. Там сообщили: вместо 56 срубленных сосен в районе высадят около 336 новых хвойных деревьев. То есть на каждое убранное дерево придется примерно по шесть новых.

При этом власти отдельно отметили, что речь идет не о маленьких саженцах, которые могут и не прижиться.

Посадят крупномеры – взрослые ели и другие хвойные деревья, которые сразу смогут стать частью городского ландшафта.

