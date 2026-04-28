«Беларусбанк» пояснил, как будут работать новые ограничения для клиентов 28.04.2026, 14:47

Они касаются карточек.

В «Беларусбанке» пояснили, как будут работать новшества по карточкам. Напомним, с 1 июня этого года появятся ограничения по количеству «пластика» в одни руки.

«Наши клиенты по-прежнему смогут оформлять, к примеру, по одной карте всей линейки карточек «Белкарт» (#можновсё, «Зебра», «Бархат» и т.д.). То же касается и карточек платежных систем Visa, Mastercard, — уточнили в банке. — Речь о том, что с 1 июня две и более одинаковых карточек оформить будет невозможно».

Напомним, с 1 июня «Беларусбанк» также уточнил список, когда могут приостановить и прекратить операции по карточке, в том числе по блокировке. «Это позволит банку оперативно реагировать на подозрительные операции и лучше защищать средства клиентов», — поясняли в финучреждении.

«Беларусбанк» также уточнил, в каких ситуациях клиента могут освободить от комиссии за обслуживание карточки.

