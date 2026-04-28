Польша передала России задержанного археолога Бутягина

Польша передала России задержанного археолога Бутягина2
- 28.04.2026, 14:54
- 3,732
В рамках обмена на белорусской границе.
Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что в рамках обмена на белорусской границе Москве был передан российский археолог Александр Бутягин, арестованный по запросу Украины.
Личности остальных переданных режиму Лукашенко и России не раскрывается. Сообщается, что это граждане Беларуси, РФ и других стран СНГ.
Польше удалось освободить журналиста, лидера польской диаспоры в Беларуси Анджея Почобута и еще четырех польских граждан.
Отметим, Польша задержала Александра Бутягина в декабре 2025 года по запросу Украины. 1 апреля 2026 года суд в Варшаве признал, что археолог может быть экстрадирован. Бутягин, руководитель экспедиции Государственного Эрмитажа, вел раскопки в аннексированном Крыму без согласия украинских властей.