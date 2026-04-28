Оператор зенитного дрона сбивает «Шахед» под одобрительные возгласы украинских пехотинцев 28.04.2026, 13:48

Видеофакт.

Бойцы противовоздушной обороны 3-го армейского корпуса продемонстрировали высокую эффективность в отражении воздушных атак противника. Как сообщает Цензор.НЕТ, военнослужащим подразделения «Аквила», действующего в первом эшелоне ПВО страны, удалось зафиксировать уничтожение вражеского «шахеда» одновременно с двух ракурсов.

На обнародованных кадрах виден процесс охоты на дальнобойный БПЛА РФ: дрон отображается как на мониторах операторов системы обнаружения, так и непосредственно в объективе бойцов на передовой в момент поражения.

