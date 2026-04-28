«Путин в тотальном тупике» 28.04.2026, 14:08

1,344

Какое решение готовят в Кремле и что будет после?

Удары Украины по стратегическим объектам в Туапсе не только наносят России значительные экономические и военные потери, но и все больше расшатывают ситуацию внутри страны.

Эти атаки бьют по интересам элит и обостряют напряжение между регионами, постепенно подрывая позиции Москвы как центра влияния. Специально для 24 Канала эксперты разобрали, в какую ловушку попал Путин и какие неочевидные процессы начались в России.

Какое решение Путина может повлечь за собой катастрофу в России?

Американский журналист и историк Дэвид Саттер сказал, что решение Кремля заблокировать один из самых популярных среди граждан мессенджеров – Telegram, вызывает возмущение среди населения и в то же время негативно влияет на эффективность российской армии.

Историк предполагает, что если осенью 2026 года российские власти решатся на всеобщую мобилизацию, по его мнению, Путин будет заранее готовить общество к этому шагу. Его ведь беспокоит реакция граждан, поэтому ограничение доступа к информации может являться частью этой подготовки.

«В частности, в Кремле опасаются роста оппозиционных настроений как к политическому режиму, так и относительно самой войны, даже среди так называемых «патриотических» кругов», – отмечает Саттер.

Он также не исключает, что власть и дальше будет уверять граждан в полном контроле над ситуацией, параллельно готовя масштабную мобилизацию. Впрочем, по его мнению, увеличение количества военных не изменит ситуацию на фронте, а только приведет к новым потерям.

Саттер обратил внимание на низкий уровень подготовки многих российских военных: часто после двух недель обучения их сразу отправляют в боевые действия. В таком случае решение о мобилизации может обернуться для Путина серьезными последствиями.

«Недовольство войной существовало с самого начала. Не все военные и представители спецслужб ее поддерживают. В частности, ранее генерал Ивашов предупреждал о катастрофических последствиях войны с Украиной, а Пригожин заявлял, что она была развязана по надуманным причинам», – напомнил историк.

Журналист также подчеркнул, что в российском обществе постепенно растут сомнения и страхи, появляются оппозиционные настроения. Часть граждан начинает понимать, что руководитель Кремля может привести страну в упадок.

В то же время, по словам Саттера, неизвестно, хватит ли этим людям силы остановить Путина в случае кризиса. Однако он убежден, что такие шаги, как всеобщая мобилизация, не укрепят позиции России, а лишь повлекут еще большие потери.

Какие неочевидные процессы в Москве запускают удары по Туапсе?

Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал, что удары Украины по Туапсе наносят России значительные потери – не только экономические и военные, но и влекут за собой внутреннюю дестабилизацию.

Туапсе имеет принципиальное экономическое значение. Там расположены большой порт, активы российских олигархов и теневые торговые структуры. Поэтому атаки непосредственно бьют по финансовым интересам московских элит.

Кроме того, такие удары обостряют напряжение между разными регионами России. В частности, растет недовольство Москвой, которую часто воспринимают как уединенный и привилегированный центр, безразличный к проблемам других территорий.

По словам военного обозревателя, это подрывает роль столицы как объединяющего центра. Она все больше вызывает не уважение, а зависть, раздражение и даже враждебность среди жителей других регионов.

«Взрывы в Туапсе демонстрируют несостоятельность или нежелание Кремля должным образом защищать регионы, которые он активно использует в войне против Украины. В то же время, такие атаки по менее защищенным объектам могут стать подготовкой к потенциальным ударам по Москве», – сказал Тимочко.

На этом фоне другие области России могут потребовать усиления своей противовоздушной обороны. Для сохранения видимости контроля, Кремль, вероятно, будет вынужден перекидывать часть систем ПВО из столицы, что может ослабить ее защиту.

В то же время российские власти пытаются максимально скрывать последствия атак, поэтому информации о реальных потерях немного. По его словам, Украине важно применять ресурсы взвешенно.

К слову, после атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе вспыхнул масштабный пожар с густым задымлением, из-за чего часть местных жителей 28 апреля пришлось эвакуировать.

К какой катастрофе ведет себя Путин?

По мнению специалиста по стратегическим коммуникациям и публициста Юрия Богданова, даже Путин понимает, что блокировка интернета направлена не на преодоление атак беспилотниками. Скорее всего, Кремль пошел на такой отчаянный шаг для того, чтобы сдержать ухудшение настроений россиян.

Однако это приводит к противоположным результатам. Настроение населения портится еще быстрее и недовольство продолжает расти, в частности, на фоне украинских ударов.

«Путин попал в вихрь управленческого кризиса, когда принимаются скорые и неправильные решения. Кажется, что диктатор сейчас как раз в этом вихре», – отметил Богданов.

Диктатор принимает все больше законов, которые оторваны от реальности. И в конце концов, это только усугубляет его положение, но отказаться от этой политики он не может.

По мнению публициста, Путин загнал себя в полную безысходность и критическую ловушку, из которой выхода нет. Однако сейчас, благодаря Дональду Трампу, он еще может попытаться заморозить войну по линии разграничения. Все остальные сценарии ведут его к катастрофе.

Какие проблемы у россиян на фоне войны?

Российская армия все острее испытывает недостаток личного состава, техники и беспилотников – на это влияют санкции, удары ВСУ и внутренняя коррупция. В частности, зафиксированы случаи, когда командиры продают гуманитарную помощь, предназначенную для военных, заставляя их самостоятельно покупать необходимое снаряжение.

В то же время, финансовое состояние регионов России ухудшается: в 2026 году дефицит их бюджетов может возрасти до 1,9 триллиона рублей. Причинами называют падение поступлений от налога на прибыль и увеличение социальных расходов.

На этом фоне меняется потребительское поведение. В течение года количество дискаунтеров в России возросло более чем на четверть, а их выручка – более чем на две трети. Такая динамика свидетельствует о росте спроса на дешевые товары и косвенно указывает на снижение доходов населения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com