28 апреля 2026, вторник, 14:30
  • 28.04.2026, 14:22
Самый дешевый электрокроссовер Audi улучшили со всех сторон
Машину показали официально.

Модель Audi Q4 E-Tron претерпела модернизацию. Самый дешевый электрокроссовер компании стал лучше во всех смыслах для усиленной конкуренции в сегменте. Производитель показал машину официально.

Про новую Audi Q4 E-Tron 2027 модельного года рассказывает Carscoops. Электромобиль Audi получил другие бамперы, новую светотехнику и модернизированный комплекс систем безопасности.

Также в палитру цветов кузова добавили новые оттенки и предложили другие колесные диски. Изменения произошли и в салоне Audi Q4 E-Tron – там появились увеличенные мониторы. Программа модернизации затронула и стандартный SUV, и более стильный электрокар Audi Q4 E-Tron Sportback.

Мощность и запас хода Audi Q4 E-Tron 2027 года:

204 л.с., 440 км от батареи емкостью 59 кВтч;

286 л.с., 590 км от батареи емкостью 77 кВтч;

299 л.с., 560 км от батареи емкостью 77 кВтч;

340 л.с., 540 км от батареи емкостью 77 кВтч.

Цена Audi Q4 e-tron 2027 модельного года – от 47 500 евро.

