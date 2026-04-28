Учителя в Якутии и на Сахалине вышли на акции с портретом белоруса 28.04.2026, 13:10

Белорусский художник успешно продолжил антипутинский проект «Триумф моли».

Белорусский художник-акционист Владислав Бохан снова использовал в своих целях российских педагогов. Он организовал первомайские демонстрации с портретами злодеев, а также себя и создателя фильма «Господин никто против Путина» Павла Таланкина. Об акции белорус рассказал в соцсетях.

Белорусский акционист направил в школы Республики Саха (Якутии) и Сахалина письма с поручением организовать акции «Бессменный полк» ко Дню труда с целью «демонстрации роли трудовых коллективов».

«Я решил добавить символизма этому явлению и организовал перформанс в виде первомайского шествия, где в качестве аллюзии на связь низов и власти вложил в руки педагогов портреты исторических злодеев, для контраста добавив себя и Павла Таланкина», — рассказал Бохан.

Кроме двух указанных, он использовал стилизованные (видимо, ИИ) портреты одного из руководителей ГУЛАГа Нафталия Френкеля, называемого основателем советской карательной психиатрии Андрея Снежневского, идеолога коллективизации Якова Яковлева, министра госбезопасности СССР Виктора Абакумова и основателя той же советской госбезопасности Феликса Дзержинского.

Причем в якутском городе Нерюнгри в ответ прислали намек на то, что школе № 13 требуется ремонт.

Свои действия Бохан называет продолжением проекта «Триумф моли», где он исследует «фашизацию российского общества через срез школ, опираясь на эссе Умберто Эко «Ур-Фашизм».

