В Крыму вспыхнула военная часть, где РФ прячет «Искандеры»1
- 28.04.2026, 13:43
Спутники зафиксировали масштабный пожар.
Во временно оккупированном Крыму в ночь на 28 апреля после атаки зафиксирован пожар на территории воинской части. Там российские войска хранят ракеты «Искандер». Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский ветер».
Данные спутниковой съемки зафиксировали масштабный пожар к югу от села Межгорье. Огонь вспыхнул на территории бывшей ракетной части (в/ч 82717), которую оккупанты использовали как базу для «Искандеров».
Это именно те комплексы, которыми враг регулярно атакует мирные города Украины.
Стоит отметить, что этот объект уже не впервые становится мишенью. 16 апреля беспилотники уже наносили удары по базам в районе Межгорья и Курортного.
Помимо ракетной части, громко было и на других стратегических объектах врага. Жители полуострова сообщали о взрывах на аэродромах «Саки» в Новофедоровке и «Кача», а также в районе Феодосии.