28 апреля 2026, вторник, 14:30
В Крыму вспыхнула военная часть, где РФ прячет «Искандеры»

  28.04.2026, 13:43
Спутники зафиксировали масштабный пожар.

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 28 апреля после атаки зафиксирован пожар на территории воинской части. Там российские войска хранят ракеты «Искандер». Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский ветер».

Данные спутниковой съемки зафиксировали масштабный пожар к югу от села Межгорье. Огонь вспыхнул на территории бывшей ракетной части (в/ч 82717), которую оккупанты использовали как базу для «Искандеров».

ОТРК "Искандер" / Инфографика: Главред

Это именно те комплексы, которыми враг регулярно атакует мирные города Украины.

Стоит отметить, что этот объект уже не впервые становится мишенью. 16 апреля беспилотники уже наносили удары по базам в районе Межгорья и Курортного.

Фото: Telegram-канал "Крымский ветер"
Помимо ракетной части, громко было и на других стратегических объектах врага. Жители полуострова сообщали о взрывах на аэродромах «Саки» в Новофедоровке и «Кача», а также в районе Феодосии.

