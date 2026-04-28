28 апреля 2026, вторник, 14:30
Джон Коул встретился с президентом Польши

  • 28.04.2026, 13:38
Джон Коул и Кароль Навроцкий

Встреча прошла в понедельник.

Специальный посланник президента США по Беларуси Джон Коул встретился не только с министром иностранных дел и вице-премьером Радославом Сикорским, но и с президентом Польши Каролем Навроцким.

«Президент Польши Кароль Навроцки принял в понедельник специального посланника президента США Дональда Трампа по Беларуси Джона Коула», — сообщила сегодня днем канцелярия польского президента.

Отметим, в списках на освобождение не раз был политзаключенный, журналист и лидер польской диаспоры в Беларуси Анджей Почобут, освобождения которого добивается польская сторона, однако он до сих пор находится в заключении.

Лукашенко загнан в угол
Ликвидация ликвидаторов
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Цугцванг
