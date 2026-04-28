28 апреля 2026, вторник, 12:26
  • 28.04.2026, 12:07
Глава МИД Польши встретился со спецпредставителем США по Беларуси
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский прокомментировал встречу двумя словами.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский провел встречу со спецпредставителем президента США по Беларуси Джоном Коулом. Встреча прошла в Варшаве.

«Важные дела», — так Сикорский прокомментировал их встречу в X, но подробностей обсуждения он не привел.

Отметим, в списках на освобождение не раз был политзаключенный, журналист и лидер польской диаспоры в Беларуси Анджей Почобут, освобождения которого добивается польская сторона, однако он до сих пор находится в заключении.

