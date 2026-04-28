Глава МИД Польши встретился со спецпредставителем США по Беларуси 28.04.2026, 12:07

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский прокомментировал встречу двумя словами.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский провел встречу со спецпредставителем президента США по Беларуси Джоном Коулом. Встреча прошла в Варшаве.

«Важные дела», — так Сикорский прокомментировал их встречу в X, но подробностей обсуждения он не привел.

Отметим, в списках на освобождение не раз был политзаключенный, журналист и лидер польской диаспоры в Беларуси Анджей Почобут, освобождения которого добивается польская сторона, однако он до сих пор находится в заключении.

