Глава МИД Польши встретился со спецпредставителем США по Беларуси
- 28.04.2026, 12:07
Радослав Сикорский прокомментировал встречу двумя словами.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский провел встречу со спецпредставителем президента США по Беларуси Джоном Коулом. Встреча прошла в Варшаве.
«Важные дела», — так Сикорский прокомментировал их встречу в X, но подробностей обсуждения он не привел.
Отметим, в списках на освобождение не раз был политзаключенный, журналист и лидер польской диаспоры в Беларуси Анджей Почобут, освобождения которого добивается польская сторона, однако он до сих пор находится в заключении.
Ważne sprawy. https://t.co/A2gCKbly3W— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) April 28, 2026