России грозит кризис продовольствия
- 28.04.2026, 13:12
Из-за рекордно холодной весны за почти 40 лет.
Затяжная холодная весна в этом году может привести к сокращению урожая в России, поскольку посевная кампания в некоторых регионах уже задерживается на несколько недель, сообщили «Известиям» представители аграрной отрасли.
Начать посевную мешает отсутствие положительных температур, а также высокая влажность почвы, в которой на данный момент невозможно работать, говорит глава Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) в Тульской области Евгений Подшебякин. По его словам, риски для будущего урожая также представляет резкое наступление теплой погоды. В этом случае земля будет пересушена и поздний сев окажется неблагоприятным.
«Последняя похожая весна с такими неблагоприятными условиями, когда в апреле шел снег, была в 1987 году, то есть 39 лет назад. Сейчас же сложности практически во всех регионах Центральной России и даже в Поволжье», — говорит фермер из Воронежа Никита Токмаков. Он добавил, что аграрии уже не успевают посадить ранние яровые — ячмень, горох и пшеницу, поэтому с наступлением хорошей погоды они будут выбирать: сажать их или сосредоточиться на поздних яровых — кукурузе, подсолнечнике и сое. Исполнитель картофельного союза Алексей Красильников также отметил проблемы с посадкой картофеля, для которой температура почвы должна быть не ниже 8 градусов. В Минсельхозе признают трудности с началом посевной: сев яровых проведен на площади порядка 4 из 56 млн га. При этом всего различными культурами должно быть засеяно 83 млн га.
«Отставание пока серьезное из-за плохой погоды. Но в этом нет ничего страшного, сезоны разные», — сказала глава ведомства Оксана Лут. В то же время она отказалась давать прогноз по будущему урожаю. Текущие темпы посевной в два раза ниже, чем в прошлом году, отметил экс-замминистра сельского хозяйства Леонид Холод. В ассоциации «Народный фермер» назвали ситуацию рабочей. По словам директора организации Станислава Санкеева, говорить о проблемах с урожаем преждевременно, поскольку итоговый результат будет зависеть от всего сезона, в том числе температур, осадков, развития растений и качества ухода за посевами.
Между тем агентство ИКАР уже понизило прогноз урожая пшеницы в России в 2026 году — с 91 до 90 млн тонн. Потенциал экспорта в сезоне 2026–27 годов также был снижен с 47,5 до 46,5 млн тонн.