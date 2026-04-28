28 апреля 2026, вторник, 13:19
В дома к белорусам придут коммунальщики

  • 28.04.2026, 12:46
Осмотр жилфонда начался в Минске.

Коммунальные службы придут с осмотром в дома белорусов, рассказали в Минском городском жилищном хозяйстве.

Так, сейчас в Минске уже проходит весенний осмотр жилфонда. Коммунальщик проконтролируют сохранность и эксплуатационную надежность домов, займутся выявлением дефектных участков конструкций и инженерных систем.

Во время мониторинга проверят состояние систем вентиляции, дымовых и вентиляционных каналов. Будут смотреть в целом за техническим состоянием домов - фасадов, крыш, балконов, входных групп, элементов отделки фасадов, парапетами и техническим состоянием подъездов. Еще будет контроль за техническими этажами и чердачными помещениями, работой общих счетчиков электроэнергии и систем освещения.

При проверке благоустройства придомовых территорий проконтролируют состояние покрытий, детских и спортивных площадок. Неисправности, которые влияют на безопасность, будут устранять немедленно, а если это невозможно - ограждать или демонтировать.

Лукашенко загнан в угол
Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев