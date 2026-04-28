Соловьеву пришлось извиниться перед Боней 1 28.04.2026, 12:56

Блогер предложила пропагандисту извиниться и перед Мелони.

Z-пропагандист Владимир Соловьёв провёл эфир, в который он пригласил блогера и бывшую участницу «Дома-2» Викторию Боню. В середине апреля она записала обращение «от лица народа» к Владимиру Путину, после чего Соловьёв назвал её «потрёпанной шалавой». Во время эфира пропагандист извинился перед Боней, сообщает «Эхо».

«Да, конечно, я должен извиниться. Вы абсолютно правы. Конечно, я был слишком эмоционален. И, конечно, какая бы ни была мотивация, и почему я так говорил, конечно, мне надо было гораздо строже относиться к своим словам, которые были сказаны в прямом эфире», — заявил Соловьёв.

Он добавил, что его «довольно странно записывать в главные мизогины страны» и объяснил свою реакцию на обращение Бони тем, что его «заметили на таком уровне». Соловьёв также упрекнул Боню в том, что она считает «народом» России блогеров, артистов и губернаторов. По словам пропагандиста, народ Путина «любит, а не боится».

«Меня стриггерило то, как вас использовали, потому что именно эту фразу тут же подхватили “Эхо”, тут же подхватили все западные источники, потому что для них это важно показать, что в России нет демократии, что Путина не любят, что он диктатор, что его боятся», — сказал Соловьёв.

Он пожаловался, что в России слышат обращения артистов и блогеров, а не простых людей. В пример привел раненую девочку из Белгорода.

Боня, в свою очередь, сказала, что она рада извинениям Соловьёва, потому что «многие ждали кровопролитной встречи». Она добавила, что не высказывается о внешней политике и сконцентрировалась на том, что волнует людей внутри России. Блогер также предложила пропагандисту извиниться перед премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которую он во время одного из эфиров назвал «шлюхой» и «фашистской тварью», но Соловьёв отказался.

Также пропагандист во время эфира прокомментировал поведение депутата Госдумы Виталия Милонова и заявил, что его «давно пора от политики отлучать». Когда Боня предложила Соловьёву разойтись, он сначала отказался и продолжил говорить о том, что выделять пол у политика — это унижение женщин. Боня в ответ сказала, что мужчины в политике не справляются со своей ролью, но Соловьёв объяснил это тем, что человечество завели в беду, и сделали это мужчины, которых родили женщины. После этого Боня снова предложила разойтись, и пропагандист согласился.

