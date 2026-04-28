Bloomberg: Иран приостановит добычу нефти 28.04.2026, 12:44

Танкеры не могут преодолеть блокаду США.

Загруженные иранской нефтью танкеры скапливаются у порта Чабахара, который находится за пределами Персидского залива, почти на линии блокады США.

Издание Bloomberg пишет, что в конце прошлой недели в водах у порта в Оманском заливе простаивали около шести-восьми супертанкеров, а рядом находились еще и меньшие танкеры. Это именно тот район, куда, по словам ВМС США, перенаправили два очень больших нефтяных танкера, которые они перехватили на прошлой неделе.

Скопление танкеров в Чабахаре – еще одно доказательство того, что Иран продолжает загружать нефть на суда, а также того, что блокада США действует как эффективный барьер, мешающий доставлять «черное золото» потребителям. Интенсивность движения через Ормузский пролив сейчас фактически упала до нуля, и Тегерану вскоре придется начать сокращение добычи, поскольку хранилища заканчиваются.

По оценкам аналитической компании Vortexa Ltd, около 155 миллионов баррелей иранской нефти в настоящее время находятся в пути к потребителям или на плавучих хранилищах по всему миру. США усилили давление на Тегеран, задерживая танкеры в Индийском океане, а также применив санкции против крупного китайского нефтеперерабатывающего завода Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., который активно закупал иранскую нефть.

Неясно, сколько еще пустых танкеров есть в распоряжении Ирана для загрузки нефтью, но, похоже, страна возвращает в эксплуатацию старые суда. По данным систем отслеживания судов, 30-летний супертанкер класса VLCC, способный вместить до 2 миллионов баррелей нефти, на прошлой неделе начал подавать сигналы из Персидского залива после того, как в последний раз доставлял груз три года назад. Танкер Nasha сообщил о своем местонахождении четыре дня назад, направляясь на запад к острову Харг, откуда Иран экспортирует большую часть нефти.

