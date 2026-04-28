Спецназ задержал подростков в Хойникском районе

Спецназ задержал подростков в Хойникском районе2
- 28.04.2026, 12:44
- 1,448
Их обвиняют в вандализме.
Подростки повредили более 50 могил на Радуниц в Хойниковском районе. Их задержал спецназ. Местная жительница сообщила в милицию о инциденте на кладбище — неизвестные повредили могилы.
Сотрудники уголовного розыска установили личности вандалов. Ими оказались двое 16‑летних учащихся колледжа. Их задержали при поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» внутренних войск МВД.
По словам заместителя начальника управления уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома Александра Подобеда, на Радуницу задержанные похищали с надгробий еду и пили алкоголь, оставленный в рюмках на могилах.
«Затем в состоянии опьянения начали громить места захоронений: обливали краской памятники, вырывали ограды и кресты, разбивали декоративные элементы, демонтировали таблички», — отметил он. Фигуранты повредили более 50 могил.
Парни признались, что такая идея пришла им обоим, и вандалистические действия они совершали вместе.
Заведено уголовное дело за хулиганство. Парням грозит до шести лет лишения свободы.