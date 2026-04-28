ЕС готовит «жесткий» 21-й пакет санкций против России
- 28.04.2026, 12:20
Глава МИД Эстонии раскрыл подробности.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что Европейский Союз уже начал разработку 21-го пакета санкций против страны-агрессора России. Об этом сообщает ERR.
Он отметил, что новый пакет санкций будет касаться российских энергоносителей.
«Наиболее критичными, бесспорно, являются будущие пакеты санкций. 20-й пакет санкций принят, 21-й готовится, и он будет достаточно жестким, особенно в отношении энергоносителей», — подчеркнул Тсахкна.
23 апреля Совет ЕС принял 20-й пакет санкций против РФ, который включает 120 новых лиц и субъектов. Это самый большой санкционный пакет за последние два года, который предусматривает экономические ограничения для ключевых секторов, которые обеспечивают войну России против Украины.
В частности, пакет содержит основу для будущего запрета морских перевозок российской сырой нефти и нефтепродуктов. Применение этих запретов еще будет обсуждаться со странами G7.
25 апреля Министерство торговли Китая заявило о «решительном протесте» из-за включения китайских компаний в 20-й пакет санкций ЕС против России.
В пакете санкций есть китайские компании, обвиняемые в поставках товаров двойного назначения или систем вооружения российскому военно-промышленному комплексу.