В столице Молдовы объект, похожий на дрон, упал на многоэтажку
- 28.04.2026, 11:06
Полиция опубликовала фото.
На крыше многоэтажки в центральном районе столицы Молдовы, города Кишинева, обнаружили объект, похожий на дрон.
Об этом сообщает полиция Молдовы.
«Сегодня вечером в полицию позвонил гражданин, который сообщил об обнаружении объекта, похожего на дрон, в центральном районе столицы. На место происшествия прибыли специалисты отдела взрывчатки, которые охраняли территорию», - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что в целях безопасности жителей верхних этажей многоквартирного дома временно эвакуировали до осмотра и удаления объекта.
По предварительной информации, объект получил повреждения после удара о крышу дома. Его детально будут исследовать эксперты.
«Полиция продолжает принимать меры для установления всех обстоятельств дела», - добавили в полиции Молдовы.