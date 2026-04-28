28 апреля 2026, вторник, 11:43
В столице Молдовы объект, похожий на дрон, упал на многоэтажку

  • 28.04.2026, 11:06
В столице Молдовы объект, похожий на дрон, упал на многоэтажку

Полиция опубликовала фото.

На крыше многоэтажки в центральном районе столицы Молдовы, города Кишинева, обнаружили объект, похожий на дрон.

Об этом сообщает полиция Молдовы.

«Сегодня вечером в полицию позвонил гражданин, который сообщил об обнаружении объекта, похожего на дрон, в центральном районе столицы. На место происшествия прибыли специалисты отдела взрывчатки, которые охраняли территорию», - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что в целях безопасности жителей верхних этажей многоквартирного дома временно эвакуировали до осмотра и удаления объекта.

По предварительной информации, объект получил повреждения после удара о крышу дома. Его детально будут исследовать эксперты.

«Полиция продолжает принимать меры для установления всех обстоятельств дела», - добавили в полиции Молдовы.

