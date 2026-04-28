28 апреля 2026, вторник, 12:26
«Путин проиграл всюду»

  • 28.04.2026, 11:50
Владимир Огрызко

Экс-министр указал на большую проблему диктатора.

Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабной войны России против Украины посетил Азербайджан. Для Москвы это может быть существенным геополитическим поражением, ведь ранее она считала, что Баку находится в сфере ее влияния.

Об этом «24 Каналу» рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, добавив, что Россия также потеряла влияние на Армению и другие страны – бывшие советские республики. В конце концов от Кремля постепенно отворачиваются многие его в прошлом друзья.

Как Россия теряет свое влияние на Азербайджан и Армению?

Огрызко отметил, что связка Ближний Восток – Турция – Азербайджан является серьезным противопоставлением России. Таким образом у Владимира Путина выбивают из-под ног то, что он считал стопроцентно своим.

«Путин также считал, что арабские страны являются его друзьями. Но вдруг эти «друзья» говорят его главному врагу – Украине, что они будут с ней целоваться, обниматься и делать совместный бизнес. Поэтому Путин проиграл всюду», – подчеркнул экс-глава МИД Украины.

А в том, что Азербайджан и Турция делятся с Киевом всеми своими планами, по его мнению, не надо никому даже на минутку сомневаться. Также Украина договаривается и с Турцией об очень продуктивных вещах в военной сфере.

Поэтому очевидно, по словам Владимира Огрызко, что Путина обкладывают со всех сторон. И самое главное – он не имеет инструментов, чтобы это предотвратить.

