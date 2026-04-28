«Белшина» бьет тревогу из-за Китая 4 28.04.2026, 10:46

Белорусскую компанию выжимают с российского рынка.

Китайские шины заполонили российский рынок – на нем уже свыше 250 брендов из Поднебесной. Как итог, производство в самой России и импорт шин из Беларуси сокращается.

Согласно оценкам Tebiz Group, в прошлом году на Китай пришлось 55,5% от всего объёма импорта шин на российский рынок. Беларусь уже даже не вторая. С 9% она уступила это место шинникам Вьетнама (10%). В пятерке поставщиков также производители из Южная Кореи (7%) и Таиланда (6,6%), пишет «Деловой Петербург».

По данным российского производителя Ikon Tyres (бывший Nokian Tyres), в 2024 году в России было зафиксировано около 200 китайских брендов, по итогам 2025 года их количество увеличилось до 250.

«Главный вызов для российских компаний в конкуренции с импортёрами — ценообразование. Зарубежная продукция нередко попадает на наш рынок по искусственно заниженным ценам, что возможно благодаря государственным программам поддержки экспорта в Китае и других странах. Кроме того, в продаже может оказаться продукция с низкими показателями качества, безопасности и экологичности из-за отсутствия регуляторных барьеров», — отмечают в пресс-службе компании.

По данным системы маркировки товаров «Честный знак», в 2025 году производство шин в России упало на 21%, с 44,7 млн до 35,1 млн штук. Доля российских компаний на своем рынке уменьшилась на 6% до 51,5%.

В итоге крупнейшие производители обратились в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с просьбой провести специальное защитное расследование в отношении растущего импорта легковых и легкогрузовых шин. Среди заявителей фигурируют российские заводы «Кордиант», «Кама», Ikon Tyres и белорусская «Белшина».

Как пишет «Деловой Петербург», результатом рассмотрения может стать введение квот или пошлин на поставки из-за границы.

