В российском Туапсе начали эвакуацию населения 28.04.2026, 11:27

Из района пораженного дронами терминала.

В российском Туапсе решили начать эвакуацию из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), возникшего в результате атаки украинских дронов, пишет The Moscow Times.

«Уважаемые жители улиц Кошкина, Пушкина и прилегающих переулков! В связи с угрозой распространения огня администрация Туапсинского муниципального округа просит вас эвакуироваться», — написал мэр города Сергей Бойко. По его словам, людей будут вывозить автобусами в пункт временного размещения, подготовленный на базе местной школы № 6.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также призвал жителей Туапсе эвакуироваться «для безопасности». Он заявил о «масштабном пожаре» на НПЗ, уточнив, что в тушении участвуют 164 человека и 46 единиц техники, и эта группировка будет увеличена. Украинские беспилотники атаковали завод в Туапсе в ночь на 28 апреля. По данным властей, никто не пострадал. Это уже третий удар по данному НПЗ за последние две недели. Предыдущие произошли 16 и 20 апреля и вызвали экологическую катастрофу. Из-за многодневного пожара концентрация вредных веществ в воздухе превысила норму в несколько раз, в городе шел «нефтяной дождь», кроме того, произошла утечка нефтепродуктов в реку и Черное море. Накануне Генштаб ВСУ заявил, что в результате атак на НПЗ было уничтожено 24 резервуара и еще четыре повреждено. Завод принадлежит «Роснефти» и входит в топ-10 крупнейших в стране.

