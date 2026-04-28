В российском Туапсе начали эвакуацию населения
- 28.04.2026, 11:27
Из района пораженного дронами терминала.
В российском Туапсе решили начать эвакуацию из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), возникшего в результате атаки украинских дронов, пишет The Moscow Times.
«Уважаемые жители улиц Кошкина, Пушкина и прилегающих переулков! В связи с угрозой распространения огня администрация Туапсинского муниципального округа просит вас эвакуироваться», — написал мэр города Сергей Бойко. По его словам, людей будут вывозить автобусами в пункт временного размещения, подготовленный на базе местной школы № 6.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также призвал жителей Туапсе эвакуироваться «для безопасности». Он заявил о «масштабном пожаре» на НПЗ, уточнив, что в тушении участвуют 164 человека и 46 единиц техники, и эта группировка будет увеличена. Украинские беспилотники атаковали завод в Туапсе в ночь на 28 апреля. По данным властей, никто не пострадал. Это уже третий удар по данному НПЗ за последние две недели. Предыдущие произошли 16 и 20 апреля и вызвали экологическую катастрофу. Из-за многодневного пожара концентрация вредных веществ в воздухе превысила норму в несколько раз, в городе шел «нефтяной дождь», кроме того, произошла утечка нефтепродуктов в реку и Черное море. Накануне Генштаб ВСУ заявил, что в результате атак на НПЗ было уничтожено 24 резервуара и еще четыре повреждено. Завод принадлежит «Роснефти» и входит в топ-10 крупнейших в стране.