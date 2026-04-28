Эксперт назвал серьезную опасность пыльных бурь в Беларуси 2 28.04.2026, 10:58

Они могут повлиять на урожай.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома Сергей Примаченко назвал БелТА серьезную опасность пыльных бурь для Беларуси, сказав об эффекте наждачки.

При дефиците осадков и порывистом ветре, который наблюдается в третьей декаде апреля 2026 года в Беларуси, сельское хозяйство сталкивается не только с заморозками ночью, но и с пыльными бурями.

«Пыльные бури негативно влияют на всходы сахарной свеклы, льна, которые, проходят по хрупким растениям, как наждачка, вызывая повреждения и гибель», — сказал Примаченко.

Это приводит к трещинам и микротрещинам листа зерновых культур, а далее — к развитию болезней. А значит, потребуются дополнительные препараты, стимуляторы роста для формирования новой листовой пластинки.

«Для обеспечения полного процесса фотосинтеза», — добавил специалист.

Есть проблемы от пыльных бурь и для рапса на низинных участках. Все те же трещины по стеблям и листьям могут привести к незащищенности от болезней.

Что касается влияния пыльных бурь на работу механизаторов в поле, то их спасает GPS-навигация.

