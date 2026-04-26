26 апреля 2026, воскресенье, 14:13
Учитель, 31 год: новые подробности о мужчине, устроившем стрельбу на приеме Трампа

Нападавший был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами.

Стали известны первые подробности о мужчине, устроившем стрельбу во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, где находились президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп.

Как сообщает CBS News, источники в силовых структурах США опознали в мужчине 31-летнего жителя города Торранса, что в штате Калифорния. По данным CNN, он учитель.

Власти не обнародовали информацию о возможных мотивах подозреваемого, но два источника сообщили CBS News, что после ареста он заявил правоохранительным органам о своем желании застрелить чиновников администрации Трампа.

Как сообщает издание со ссылкой на двух источников, во время инцидента мужчина сделал не менее пяти-восьми выстрелов.

На ночной пресс-конференции исполняющий обязанности начальника столичной полиции округа Колумбия Джефф Кэрролл заявил, что подозреваемый был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами, сообщает CBS News. С этим оружием он попытался прорваться через контрольно-пропускной пункт возле отеля Washington Hilton в Вашингтоне, где проходил ужин.

По словам Кэрролла, подозреваемый не получил огнестрельных ранений, но был доставлен в больницу для обследования.

При этом, по меньшей мере один агент Секретной службы получил ранение от выстрела стрелка. Но, поскольку он был защищен бронежилетом, ожидается, что с ним все будет в порядке.

Напомним, в субботу вечером мужчина открыл огонь возле бального зала, где в субботу вечером президент Трамп и другие высокопоставленные чиновники присутствовали на ужине для корреспондентов Белого дома. Президент и первая леди Мелания Трамп были благополучно эвакуированы, никто из присутствующих серьезно не пострадал.

