Учитель, 31 год: новые подробности о мужчине, устроившем стрельбу на приеме Трампа

Учитель, 31 год: новые подробности о мужчине, устроившем стрельбу на приеме Трампа27
- 26.04.2026, 10:51
Нападавший был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами.
Стали известны первые подробности о мужчине, устроившем стрельбу во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, где находились президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп.
Как сообщает CBS News, источники в силовых структурах США опознали в мужчине 31-летнего жителя города Торранса, что в штате Калифорния. По данным CNN, он учитель.
Власти не обнародовали информацию о возможных мотивах подозреваемого, но два источника сообщили CBS News, что после ареста он заявил правоохранительным органам о своем желании застрелить чиновников администрации Трампа.
Как сообщает издание со ссылкой на двух источников, во время инцидента мужчина сделал не менее пяти-восьми выстрелов.
На ночной пресс-конференции исполняющий обязанности начальника столичной полиции округа Колумбия Джефф Кэрролл заявил, что подозреваемый был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами, сообщает CBS News. С этим оружием он попытался прорваться через контрольно-пропускной пункт возле отеля Washington Hilton в Вашингтоне, где проходил ужин.
По словам Кэрролла, подозреваемый не получил огнестрельных ранений, но был доставлен в больницу для обследования.
При этом, по меньшей мере один агент Секретной службы получил ранение от выстрела стрелка. Но, поскольку он был защищен бронежилетом, ожидается, что с ним все будет в порядке.
Напомним, в субботу вечером мужчина открыл огонь возле бального зала, где в субботу вечером президент Трамп и другие высокопоставленные чиновники присутствовали на ужине для корреспондентов Белого дома. Президент и первая леди Мелания Трамп были благополучно эвакуированы, никто из присутствующих серьезно не пострадал.