26 апреля 2026, воскресенье, 14:13
Дроны атаковали важный объект российской «Дружбы» под Мичуринском

3
  • 26.04.2026, 10:34
  • 3,188
Это может повлиять на экспорт нефти из РФ.

В Тамбовской области России в ночь на 26 апреля зафиксирована активность неизвестных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-аналитики.

Ход событий

По данным местных жителей, над Мичуринском слышали взрывы, работала противовоздушная оборона. За пределами города возник пожар.

Официальной информации о причинах возгорания и возможных разрушениях пока нет.

Объект атаки

В этом районе расположена линейная производственно-диспетчерская станция «Никольское» (ЛПДС) - объект системы магистральной транспортировки нефтепродуктов.

Станция выполняет функции перекачки и диспетчерского контроля потоков, получая продукт из смежных ЛПДС и НПЗ Центральной России через систему «Дружба», после чего распределяет его по магистралям в направлении внутреннего рынка РФ и экспортных маршрутов через Беларусь.

