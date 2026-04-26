Дроны атаковали важный объект российской «Дружбы» под Мичуринском

Дроны атаковали важный объект российской «Дружбы» под Мичуринском3
- 26.04.2026, 10:34
Это может повлиять на экспорт нефти из РФ.
В Тамбовской области России в ночь на 26 апреля зафиксирована активность неизвестных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-аналитики.
Ход событий
По данным местных жителей, над Мичуринском слышали взрывы, работала противовоздушная оборона. За пределами города возник пожар.
Официальной информации о причинах возгорания и возможных разрушениях пока нет.
Объект атаки
В этом районе расположена линейная производственно-диспетчерская станция «Никольское» (ЛПДС) - объект системы магистральной транспортировки нефтепродуктов.
Станция выполняет функции перекачки и диспетчерского контроля потоков, получая продукт из смежных ЛПДС и НПЗ Центральной России через систему «Дружба», после чего распределяет его по магистралям в направлении внутреннего рынка РФ и экспортных маршрутов через Беларусь.