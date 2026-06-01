Психологи объяснили, почему люди привязываются к чат-ботам 1.06.2026, 18:22

Фото: RBC

Понимание этой особенности важно для развития ИИ.

Ученые выяснили, что эмоциональная связь людей с чат-ботами напрямую связана с их склонностью «очеловечивать» технологии. К такому выводу пришли исследователи Университета Британской Колумбии, изучив данные более 1200 участников, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет о явлении антропоморфизма — тенденции приписывать технике человеческие качества, такие как эмоции, намерения или желания. Например, когда пользователь говорит, что телефон «не хочет работать» или компьютер «думает», он фактически наделяет устройство человеческими чертами.

Исследование показало, что люди, которые чаще склонны к такому восприятию, также легче формируют эмоциональную и социальную привязанность к чат-ботам. При этом различия между группами значительные: молодые люди и мужчины чаще устанавливают эмоциональный контакт с ИИ, тогда как пожилые пользователи и женщины делают это реже.

Ученые отмечают, что подобная тенденция не нова и ранее наблюдалась в отношении животных, когда люди также приписывали им человеческие эмоции и поведение.

Авторы исследования считают, что понимание этой особенности важно для оценки взаимодействия человека и искусственного интеллекта. По их словам, это может помочь разработать подходы к регулированию и снижению потенциальных рисков чрезмерной эмоциональной зависимости от ИИ-систем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com