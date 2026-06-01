В ЕС ищут способ не допустить роста доходов России от нефти 1.06.2026, 18:10

Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg

Европа готовит 21-ый пакет санкций.

Европейский союз рассматривает возможность временно зафиксировать потолок цен на российскую нефть, чтобы не допустить его автоматического повышения на фоне роста мировых котировок. Об этом сообщает Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно действующим правилам, ценовой потолок пересматривается каждые шесть месяцев и устанавливается на уровне примерно на 15% ниже средней стоимости нефти марки Urals. В июле он мог бы вырасти минимум до 65 долларов за баррель. Еврокомиссия предлагает сохранить его на текущем уровне около 44,10 доллара, чтобы ограничить нефтяные доходы России.

Инициатива обсуждается в рамках 21-го пакета санкций ЕС против России. Помимо заморозки ценового потолка, рассматриваются меры по усилению контроля за обходом ограничений через третьи страны. В фокусе внимания могут оказаться банки, нефтетрейдеры, нефтеперерабатывающие заводы, а также операторы криптовалютных транзакций.

Также обсуждается расширение санкционного списка примерно на 20 новых российских структур и физических лиц. Дополнительно предлагается распространить ограничения на суда, участвующие в транспортировке сжиженного природного газа.

По данным источников, внутри ЕС продолжаются переговоры с государствами-членами, при этом спорным остается вопрос о полном запрете морских нефтяных услуг без согласованной позиции стран G7.

На фоне этих обсуждений отмечается усиление украинских ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре, включая вторичные установки на НПЗ, что дополнительно влияет на рынок топлива.

