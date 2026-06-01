Как роли Джейсона Момоа в «Minecraft», «Дюне» и фильмах о супергероях сделали его амбассадором Lego

Как роли Джейсона Момоа в «Minecraft», «Дюне» и фильмах о супергероях сделали его амбассадором Lego1
- 1.06.2026, 17:33
Актер признался, что в детстве собирал конструкторы вместе с мамой.
Голливудский актер Джейсон Момоа стал новым амбассадором LEGO в рамках кампании «Never Stop Playing», приуроченной ко Всемирному дню игры, который отмечается 11 июня, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).
По словам звезды «Аквамена», «Дюны» и фильма «Minecraft», любовь к игре и творчеству ему привила мать. Момоа рассказал, что в детстве часто собирал конструкторы LEGO вместе с ней, а позже сделал это семейной традицией уже со своими детьми — Лолой и Накоа-Вулфом.
Актер признался, что одними из самых запоминающихся проектов стали масштабные наборы по «Звездным войнам», включая «Тысячелетний сокол» и «Звезду смерти». По его словам, совместное строительство помогало создавать особую атмосферу в семье и укрепляло связь между близкими.
Новая кампания LEGO обращает внимание на проблему сокращения времени, которое родители и дети проводят за совместными играми. Согласно исследованию компании, более 60 миллионов семей по всему миру практически не играют вместе, а главными препятствиями становятся работа, гаджеты и бытовые заботы.
Момоа отметил, что тема полностью совпадает с его жизненными принципами. «Вся моя жизнь связана с игрой и творчеством», — подчеркнул актер.
За годы карьеры Момоа не раз становился персонажем LEGO. Компания выпускала минифигурки его героев — Аквамена, Дункана Айдахо из «Дюны» и Гаррета Гаррисона из фильма «Minecraft». Теперь актер получил и специальную фигурку в образе нового «Playmaker» — символа кампании.
Также Момоа подтвердил, что работает над продолжением фильма «Minecraft» и готовится к выходу ленты «Супергерл», где исполнит роль антигероя Лобо. Кроме того, актер вновь появится в третьей части «Дюны», в которой также сыграет его сын Накоа-Вулф.