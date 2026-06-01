«Передайте, что у нас так не паркуются»6
- 1.06.2026, 17:16
В Минске возмутились «Гелендвагеном» на казахстанских номерах.
«Уважаемые казахи, кто гостит в Минске, передайте, пожалуйста, что у нас так не паркуются», — так подписала свое фото пользовательница Threads. На снимке — «Гелендваген» с казахстанскими номерами, который припаркован прямо на тротуаре, пишет Onlíner.
Страсти разыгрались возле известного минчанам магазина «Акадэмкніга», что находится вблизи станции метро «Академия наук». И довольно сложно заехать на эту локацию нечаянно, свернув не туда: нужно въезжать на тротуар прямо на пешеходном переходе.
— Там мадам за рулем была, она потом поехала еще по тротуару дальше, — прокомментировал пост кто-то из пользователей.
