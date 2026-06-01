Израильские войска захватили древнюю крепость крестоносцев в Ливане 1.06.2026, 16:58

Фото: Agence France-Presse/Getty Images

Бои между Израилем и «Хезболлой» набирают обороты.

Израильская армия расширила военную операцию на юге Ливана и взяла под контроль стратегически важную крепость Бофор — средневековый замок крестоносцев, расположенный примерно в 15 километрах от израильской границы. Объект впервые за 25 лет вновь оказался под контролем Израиля, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что израильские силы пересекли реку Литани, заняли господствующие высоты и намерены укрепить присутствие на территориях, которые ранее контролировала «Хезболла». По данным армии, операция по захвату крепости стала частью расширения зоны безопасности вдоль границы.

Бофор считается одним из ключевых стратегических пунктов региона благодаря своему расположению на возвышенности. Израиль уже контролировал крепость после войны в Ливане 1982 года, однако оставил ее во время вывода войск в 2000 году.

Эскалация происходит на фоне активизации атак «Хезболлы». Израильские власти заявляют, что боевики все чаще используют ударные беспилотники, которые стали одной из главных угроз для израильских военных. Только за последний месяц, по словам Нетаньяху, были ликвидированы около 700 членов движения.

Одновременно ситуация осложняет дипломатические усилия США и Ирана, которые ведут переговоры по вопросам региональной безопасности. Тегеран ранее связывал возможные договоренности с прекращением боевых действий на ливанском направлении.

По данным ливанских властей, с начала нового витка конфликта в марте погибли более 3 тысяч человек. Более миллиона жителей южного Ливана были вынуждены покинуть свои дома. На севере Израиля жители приграничных районов также сообщают о постоянной угрозе атак беспилотников и регулярных тревогах.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com