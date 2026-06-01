1 июня 2026, понедельник, 18:11
Скандальный Ferrari Luce получил альтернативный дизайн

  1.06.2026, 16:49
Фото: Bembli/YouTube

Фанатом не хватало «автомобильной страсти».

Первый полностью электрический Ferrari Luce оказался в центре дискуссий не из-за технологий, а из-за дизайна. Автомобиль, созданный под руководством главного дизайнера Ferrari Флавио Манцони при участии бывших дизайнеров Apple Джони Айва и Марка Ньюсона, вызвал смешанную реакцию у поклонников марки, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Критики отмечают необычные пропорции и «пузырчатый» силуэт, который, по их мнению, больше напоминает еду, чем классический спортивный автомобиль Ferrari.

На фоне споров дизайнер и YouTube-блогер TheSketchMonkey представил собственный вариант переработки Luce. Он заявил, что оригиналу не хватает «автомобильной страсти» и выразил сомнения в его спортивном характере.

В своей версии он удлинил кузов, занизил силуэт и усилил характерные линии, сделав автомобиль более похожим на гран-турер с агрессивной посадкой. Также он переработал заднюю часть и убрал спорные элементы вроде необычно расположенных дворников.

В Ferrari, в свою очередь, защищают оригинальный подход, подчеркивая, что модель должна была стать шагом в сторону инноваций и отказаться от повторения привычных форм.

В Европе его цена составит около 550 тысяч евро.

