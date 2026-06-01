ВСУ освободили Новоплатоновку в Харьковской области
- 1.06.2026, 16:38
Украинские бойцы провели полную зачистку населенного пункта.
Воины 115 ОМБр зачистили Новоплатоновку от инфильтрированных групп противника
Новоплатоновку в Харьковской области очистили от российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-центр Группировки объединенных сил.
Как отмечается, бойцы 115 ОМБр провели успешную операцию по зачистке Новоплатоновки от инфильтрированных групп противника.
«Во время выполнения задачи применялся наземный роботизированный комплекс, который обеспечил огневое прикрытие и помог украинским воинам выполнить поставленные задачи», — говорится в сообщении.
Более подробной информации об операции воинов 115-й механизированной бригады на данный момент нет.