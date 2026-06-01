закрыть
1 июня 2026, понедельник, 18:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ освободили Новоплатоновку в Харьковской области

  • 1.06.2026, 16:38
  • 1,272
ВСУ освободили Новоплатоновку в Харьковской области

Украинские бойцы провели полную зачистку населенного пункта.

Воины 115 ОМБр зачистили Новоплатоновку от инфильтрированных групп противника

Новоплатоновку в Харьковской области очистили от российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-центр Группировки объединенных сил.

Как отмечается, бойцы 115 ОМБр провели успешную операцию по зачистке Новоплатоновки от инфильтрированных групп противника.

«Во время выполнения задачи применялся наземный роботизированный комплекс, который обеспечил огневое прикрытие и помог украинским воинам выполнить поставленные задачи», — говорится в сообщении.

Более подробной информации об операции воинов 115-й механизированной бригады на данный момент нет.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Предупреждение от Залужного
Предупреждение от Залужного Владимир Фесенко
Был месяц май
Был месяц май Ирина Халип
Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко