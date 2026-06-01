Лукашисты вводят новые штрафы 1.06.2026, 16:27

Какие и кого они затронут.

В Беларуси с 19 июня введут изменения по административной ответственности, сообщает «палата представителей». Среди прочего появятся новые штрафы.

«Вводится административная ответственность за ряд новых правонарушений, в частности, за совершение запрещенных сделок и операций с цифровыми знаками (токенами), а также нарушение требований по кибербезопасности», — сообщает «парламент».

Также появятся штрафы за «невыполнение требований по регулированию распространения и численности инвазивных растений. Речь про борщевик Сосновского, золотарник канадский и другие). А еще — за пропаганду смены пола, бездетности.

