1 июня 2026, понедельник, 18:11
Лукашисты вводят новые штрафы

  • 1.06.2026, 16:27
  • 3,478
Лукашисты вводят новые штрафы

Какие и кого они затронут.

В Беларуси с 19 июня введут изменения по административной ответственности, сообщает «палата представителей». Среди прочего появятся новые штрафы.

«Вводится административная ответственность за ряд новых правонарушений, в частности, за совершение запрещенных сделок и операций с цифровыми знаками (токенами), а также нарушение требований по кибербезопасности», — сообщает «парламент».

Также появятся штрафы за «невыполнение требований по регулированию распространения и численности инвазивных растений. Речь про борщевик Сосновского, золотарник канадский и другие). А еще — за пропаганду смены пола, бездетности.

