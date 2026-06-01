Reuters: Экономика Путина начала сыпаться 2 1.06.2026, 16:14

Война, санкции и удары украинских дронов все сильнее бьют по РФ.

Экономика России все ощутимее теряет темпы развития под влиянием затяжной войны и регулярных украинских ударов по стратегическим объектам. На этом фоне президент РФ Владимир Путин открывает очередной Петербургский международный экономический форум, рассчитывая найти новые пути для стимулирования экономического роста. Об этом пишет Reuters.

Экономика РФ, объем которой составляет около 3 трлн долларов и которая зависит от сырьевого экспорта, резко замедлилась: примерно до 1% роста в прошлом году по сравнению с 4,9% в 2024 году.

В первом квартале 2026 года она сократилась на 0,2%, что власти объясняют высокими процентными ставками, западными санкциями и «сильным» рублем. На данный момент прогноз роста на этот год умеренный – около 0,4%.

Украинские атаки дронами по нефтеперерабатывающим заводам, предприятиям по производству удобрений и портам вывели из строя значительную часть экономики, затронув около четверти нефтеперерабатывающих мощностей и создав риск дефицита топлива в сезон повышенного спроса.

Путин, стремящийся к возобновлению экономического роста, уже поручил своим чиновникам найти способы для этого. Бизнес считает, что лучшим путем является завершение войны.

В то же время Кремль заявил, что мирные переговоры, которые с большой помпой начались в феврале прошлого года, в настоящее время приостановлены, поскольку США заняты войной на Ближнем Востоке.

Миллиарды долларов потенциальных инвестиций США в российскую экономику, а также некоторое смягчение западных санкций, которые обсуждались в ходе переговоров, также остаются на паузе, что усиливает пессимизм в бизнес-среде.

Беспокойство российской бизнес-элиты

Некоторые влиятельные представители российской элиты пытались предупредить Путина об экономических последствиях войны, в то время как Кирилл Дмитриев, отвечающий за контакты Кремля с администрацией президента США Дональда Трампа, продвигает потенциальные экономические выгоды мирного соглашения.

Один из российских банкиров, пожелавший остаться анонимным, сообщил Reuters, что Путин уже упустил хорошую возможность в прошлом году заключить соглашение, и сейчас экономика демонстрирует признаки нестабильности.

Тема роста является главной на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 июня. Делегаты, вероятно, будут обсуждать стратегии, в частности перераспределение рабочей силы в быстрорастущие сектора и продвижение цифровых платформ на базе искусственного интеллекта в электронной коммерции и банковской сфере. Официальные лица также надеются на рост потребительского спроса.

Олег Вьюгин, бывший заместитель главы центрального банка, сообщил Reuters, что в условиях высокой ключевой процентной ставки, повышения налогов для финансирования войны и снижения инвестиций достичь роста будет сложно.

«Правительству фактически нечего предложить для восстановления роста», – сказал он.

Факторы, которые обеспечивали стабильность на протяжении большей части правления Путина (иностранные инвестиции, доходы от энергоресурсов и т. д.), либо больше не действуют, либо исчерпали свой потенциал.

«Вопрос в том, что станет двигателем роста, если потребители вряд ли увеличат свои расходы, инвестиции сокращаются уже второй год подряд, а фискальная политика является, в лучшем случае, нестимулирующей?» – говорит экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Внешние стимулы для экономики РФ

Скачок цен на нефть – главный экспортный товар России – из-за войны на Ближнем Востоке обеспечил правительству РФ временное облегчение. В то же время, как ожидается, оно будет кратковременным.

По мнению специалистов, российская экономика продемонстрировала неожиданную устойчивость к санкциям во время конфликта, вопреки распространенным прогнозам о ее крахе, отчасти благодаря военному производству.

В то же время депутат из Сибири Ренат Сулейменов считает, что экономика не выдержит длительного продолжения войны.

«О каком развитии, инвестициях и капитальных затратах может идти речь? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской ценности: экономика их производит, но население не может их потреблять», – сказал депутат от Коммунистической партии РФ.

Эксперты считают, что измученная войной Россия не может опираться на внутренние драйверы роста (как это делают Индия или Китай) и обречена на стагнацию до появления значительного катализатора, например ослабления санкций.

«Экономике нужен внешний толчок. Его не будет ни со стороны госбюджета, ни со стороны банковской системы», – говорит представитель «Сбербанка» Михаил Матвиников.

