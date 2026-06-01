Китай подтасовывает данные

Китай подтасовывает данные1
- 1.06.2026, 16:04
Это вызвало споры среди экспертов.
Новая климатическая статистика Китая вызвала споры среди экспертов. Согласно официальной статистике, с 2020 по 2025 год стране удалось снизить объем выбросов CO₂ на единицу ВВП на 17,7%, практически достигнув заявленной цели в 18%, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).
Однако ряд аналитиков утверждает, что столь заметный прогресс связан не только с реальными изменениями в экономике, но и с пересмотром методики подсчета выбросов.
Эксперт Центра исследований энергетики и чистого воздуха Лаури Милливирта обратил внимание, что прежние оценки показывали снижение углеродной интенсивности лишь на 12,4% за тот же период. По его словам, власти изменили перечень выбросов, учитываемых при расчете показателя.
В частности, из новой методики были исключены некоторые выбросы, связанные с химической промышленностью и производством пластмасс — отраслями, которые продолжают активно развиваться в Китае. По оценке Милливирты, такой пересчет существенно улучшил итоговые показатели и фактически сократил темпы роста выбросов за последние пять лет почти вдвое.
Критики считают, что изменение методологии создало значительный разрыв между прежними и нынешними оценками углеродного следа страны. При этом китайские власти официально не признают наличие каких-либо манипуляций и продолжают подчеркивать приверженность климатическим обязательствам.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что экологические цели не должны подрывать энергетическую безопасность, продовольственное обеспечение и уровень жизни населения. На этом фоне Пекин продолжает искать баланс между экономическим ростом и выполнением международных климатических обязательств.