закрыть
1 июня 2026, понедельник, 18:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Китай подтасовывает данные

1
  • 1.06.2026, 16:04
  • 2,738
Китай подтасовывает данные

Это вызвало споры среди экспертов.

Новая климатическая статистика Китая вызвала споры среди экспертов. Согласно официальной статистике, с 2020 по 2025 год стране удалось снизить объем выбросов CO₂ на единицу ВВП на 17,7%, практически достигнув заявленной цели в 18%, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Однако ряд аналитиков утверждает, что столь заметный прогресс связан не только с реальными изменениями в экономике, но и с пересмотром методики подсчета выбросов.

Эксперт Центра исследований энергетики и чистого воздуха Лаури Милливирта обратил внимание, что прежние оценки показывали снижение углеродной интенсивности лишь на 12,4% за тот же период. По его словам, власти изменили перечень выбросов, учитываемых при расчете показателя.

В частности, из новой методики были исключены некоторые выбросы, связанные с химической промышленностью и производством пластмасс — отраслями, которые продолжают активно развиваться в Китае. По оценке Милливирты, такой пересчет существенно улучшил итоговые показатели и фактически сократил темпы роста выбросов за последние пять лет почти вдвое.

Критики считают, что изменение методологии создало значительный разрыв между прежними и нынешними оценками углеродного следа страны. При этом китайские власти официально не признают наличие каких-либо манипуляций и продолжают подчеркивать приверженность климатическим обязательствам.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что экологические цели не должны подрывать энергетическую безопасность, продовольственное обеспечение и уровень жизни населения. На этом фоне Пекин продолжает искать баланс между экономическим ростом и выполнением международных климатических обязательств.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Предупреждение от Залужного
Предупреждение от Залужного Владимир Фесенко
Был месяц май
Был месяц май Ирина Халип
Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко