Самый доступный Porsche 911 больше не выглядит скучным

Самый доступный Porsche 911 больше не выглядит скучным1
- 1.06.2026, 16:13
Внешний обвес радикально меняет восприятие модели.
Немецкое ателье Larte Design представило новый пакет доработок для базового Porsche 911 Carrera поколения 992.2, превратив самую доступную версию культового спорткара в яркий шоу-кар, который сложно не заметить на дороге, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Проект выполнен в необычном лавандовом цвете и включает 12 элементов из карбона, которые крепятся к штатным точкам кузова. Это означает, что доработки можно полностью демонтировать, вернув автомобилю заводской вид.
Внешний обвес радикально меняет восприятие модели: новый капот с вентиляционными отверстиями, передний сплиттер с интегрированным воздухозаборником, карбоновые зеркала и боковые накладки, переходящие в расширенные задние арки. Особое внимание уделено задней части — вместо привычного «утиного хвоста» появились карбоновые элементы на фонарях, создающие необычный силуэт.
Сзади также установлен новый диффузор с вертикальными выхлопными патрубками и тонкими дополнительными стоп-сигналами. Завершают образ кованые диски с широкими возможностями индивидуализации.
Салон также переработан: его полностью обтянули лавандовой кожей, повторяющей внешний стиль.
В Larte Design отмечают, что все карбоновые детали производятся в Германии на тех же мощностях, что поставляют компоненты для Koenigsegg, Bugatti и Porsche, что гарантирует высокий уровень качества.
Стоимость пакета не раскрывается и рассчитывается индивидуально, однако результат очевиден — даже базовый 911 превращается в уникальный автомобиль, который трудно спутать с любым другим.