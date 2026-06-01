1 июня 2026, понедельник, 18:11
NYT: Команда Трампа устала от переговоров по Украине

  • 1.06.2026, 16:25

В Вашингтоне признают: обещание быстро закончить войну уперлось в реальность.

Президент США Дональд Трамп любит быстрые военные и дипломатические победы, однако сейчас он зашел в тупик на международной арене. Об этом пишет The New York Times.

Издание напоминает, что Трамп до начала своего второго срока хвастался, что закончит войну в Украине в течение 24 часов. Однако спустя шестнадцать месяцев после принесения присяги он редко упоминает об этом.

А госсекретарь Марко Рубио недавно пожаловался, что «устал тратить время» на бесконечные переговоры. Он также предположил, что был бы счастлив, если бы какая-то другая страна захотела вмешаться и сыграть эту роль.

Россияне, в свою очередь, также дали понять, что они устали от периодических визитов специального посланника президента Стива Виткоффа и зятя господина Трампа Джареда Кушнера.

Как сообщили изданию люди, знакомые с переговорами, РФ хочет стабильного дипломатического процесса с рабочими группами и регулярными встречами. Также Москва хочет, чтобы Вашингтон направил к ней своего посла.

Помимо Украины, Трамп также сталкивается со сложностями в войне против Ирана. Ведь даже если сторонам удастся договориться об открытии Ормузского пролива, Иран все равно оставит будущее ядерной и ракетной программ на том же уровне, который был до начала войны. По мнению медиа-аналитиков, Иран понимает нежелание Трампа возобновлять боевые действия и поэтому может растянуть переговоры на месяцы или годы, как это было с предыдущими администрациями.

Также среди проблем Трампа есть Сектор Газа. Президент США с энтузиазмом рассказывал о плане из 20 пунктов, который начинался с разоружения ХАМАС, создания международных стабилизационных сил и, в конечном итоге, превращения Газы в «блестящую территорию стеклянных офисных башен и приморских курортов». Однако прошло восемь месяцев, и ничего особо не изменилось.

«Возможно, все это является неизбежным результатом того, что президент с огромными амбициями сталкивается с кирпичными стенами глобальных реалий. Возможно, это результат чрезмерных усилий, поскольку господин Трамп, вдохновленный успехом своих первых двух военных авантюр в Иране и Венесуэле, считает, что для американских военных нет задачи, которая была бы слишком сложной», – пишет NYT.

В то же время журналисты отмечают, что Трамп никогда не славился своим умением доводить дела до конца. Он, в частности, любит заявлять о том, сколько войн ему удалось закончить. Однако вряд ли он будет придавать этому значение, если какой-либо из этих конфликтов возобновится. Единственное, где Трамп частично признал, что он недооценил сложность проблемы, – это война в Украине.

У меня были случаи, когда я уже готовил Путина, а Зеленский не хотел заключать соглашение, что меня шокировало. Потом у меня были случаи, когда все было наоборот. Я думаю, что сейчас они оба хотят заключить соглашение, но мы это еще узнаем», – сказал Трамп в январе в интервью The New York Times.

В течение почти пяти месяцев с тех пор Трамп неоднократно предсказывал близость соглашения, и неоднократно оно срывалось. И сейчас Украина чувствует себя более уверенно, отмечают журналисты.

По мнению экспертов, одной из проблем переговоров по Украине было то, что в администрации Трампа полагались на эпизодические телефонные звонки или визиты специальных посланников, без ежедневного участия традиционной дипломатии для поддержки переговоров.

«Этот конфликт созрел для завершения. Настроение в Москве изменилось. Поле боя изменилось: украинцы заморозили линию фронта. Экономические проблемы в России нарастают, и нарастает определенное политическое недовольство. Внутри Кремля ведутся разговоры на тему: «Как нам представить это как победу?», – отметил Томас Грэм, американский дипломат с большим стажем, который служил в Москве до распада Советского Союза и руководил стратегическим диалогом с Кремлем во времена администрации Джорджа Буша-младшего.

В то же время он добавил, что для этого нужен переговорный процесс, которого пока нет. По словам Грэма, для этого необходимо сделать сам процесс более институционализированным, а не полагаться на отправку нескольких посланцев к Путину.

