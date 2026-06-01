1 июня 2026, понедельник, 20:24
Волгоградский НПЗ остановил производство

  1.06.2026, 20:09
Его атаковали БПЛА.

НПЗ «Волгограднефтепереработка» Лукойла остановил переработку нефтяного сырья с 29 мая из-за пожара, возникшего в ‌результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили Reuters два источника в отрасли.

По их данным, повреждения получили основные первичные и отдельные вторичные установки. В частности, остановлена установка первичной ‌переработки нефти АВТ-1 ‌производительностью 18.600 тонн в сутки (40% мощности НПЗ), АВТ-6 (32% мощности НПЗ) и АВТ-5 (19%). Областная администрация со ‌ссылкой на губернатора Андрея Бочарова 29 мая сообщила о массированной атаке БПЛА на ‌регион и возгорании на территории объектов топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, но не уточнила названия предприятий.

Нефтепродукты производства Волгоградского НПЗ не выставлялись на продажу 1 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Согласно данным трейдеров, за 2024 год Волгоградский НПЗ переработал 13,5 миллиона тонн нефти (около 5% от общего объема переработки на НПЗ РФ), произвел 1,9 миллиона тонн автобензина, 6,0 миллиона ‌тонн дизельного топлива и 0,7 ‌миллиона тонн мазута.

