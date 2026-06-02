«Могу ли я забрать зубы обратно?» 2.06.2026, 2:53

Белорус оплатил девушке виниры и после расставания потребовал деньги.

Молодой человек, будучи в отношениях, оплатил девушке установку виниров, а после расставания захотел вернуть кровно заработанные деньги. Можно ли требовать назад средства, потраченные на стоматолога бывшей девушки, и почему закон в таких случаях чаще встает не на сторону дарителя? Изданию «Минская правда» рассказал адвокат юридической консультации Центрального района Гомеля Роман Навоев.

Белорус рассказал, что за счет личных средств оплатил своей девушке стоматологические услуги (установка виниров/имплантов), и поинтересовался, может ли он после разрыва отношений вернуть потраченное.

Адвокат сразу отметил: исходя из законодательства, беларус вправе распоряжаться принадлежащими ему денежными средствами по своему усмотрению.

— Исключение составляют действия, противоречащие законодательству, общественной пользе и безопасности, наносящие вред окружающей среде, историко-культурным ценностям и ущемляющие права и защищаемые законом интересы других лиц (ст. 210 ГК Республики Беларусь), — отметил юрист.

Если молодой человек осознанно и добровольно принял решение и оплатил расходы своей девушки, то это его право. В такой ситуации произведенные им расходы не подлежат возврату в судебном порядке.

— В описываемой ситуации очевиден факт обогащения одного лица за счет другого. Статья 971 ГК Республики Беларусь предусматривает, что лицо, которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество, за исключением случаев, предусмотренных статьей 978 ГК Республики Беларусь, — подчеркнул адвокат Навоев.

При этом денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

— Исходя из описанной ситуации, молодой человек, очевидно, понимал, что у него нет никаких обязанностей оплачивать стоматологические услуги своей девушки, и безвозмездно расходовал свои денежные средства, что лишает его права на возврат потраченных средств, — пояснил Роман Навоев.

Вместе с тем молодой человек сможет вернуть деньги, если докажет, что траты были совершены под влиянием заблуждения, обмана, насилия либо угроз. Однако это маловероятно.

— Подарки, которые лица делают друг другу в период отношений, также не подлежат возврату. Закон позволяет дарителю отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения. При этом данное правило не распространяется на обычные подарки, стоимость которых не превышает двадцатикратного размера базовой величины (ст. 546, 549 ГК Республики Беларусь), — подытожил адвокат.

