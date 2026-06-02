Зеленский на Ставке поручил найти антибаллистику для Украины 2.06.2026, 3:19

Президент Украины рассказал, какие проблемы уже получилось устранить.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении заседания Ставки Верховного главнокомандующего, где были рассмотрены результаты выполнения решений, направленных на усиление боевых бригад и укрепление фронта.

По его словам, участники детально проанализировали выполнение ранее принятых решений, озвученных военными на передовой.

Он отметил, что во второй половине прошлого года был внедрен ряд мер, которые уже привели к укреплению позиций украинских сил на фронте.

Среди ключевых решений — прямое финансирование боевых бригад для закупки необходимого оснащения, прежде всего беспилотников.

Также был пересмотрен подход к распределению личного состава, что позволило обеспечить стабильное пополнение примерно 160 воинских частей.

Отдельно расширены возможности подразделений по проведению базовой общевойсковой подготовки. По словам президента, количество таких частей существенно увеличилось, что усилило их боеспособность.

Зеленский сообщил, что отдельное внимание уделили обеспечению армии дальнобойными боеприпасами калибра 155 мм, о которых регулярно сообщают военные.

Поставлена задача расширить финансирование, производство и логистику таких снарядов, а также укрепить артиллерийские возможности в целом.

Также продолжается работа Министерства обороны по обеспечению войск транспортом, в частности пикапами, часть решений уже реализуется.

По докладу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ситуация на ключевых направлениях остается контролируемой, а позиции украинских сил оцениваются как устойчивые.

Отдельно обсуждалось усиление противовоздушной обороны, которая остается одним из главных приоритетов.

Зеленский подчеркнул необходимость активизации дипломатической работы для получения дополнительных систем и ракет, включая средства противобаллистической защиты.

«Поручив также Министерству обороны активизировать все существующие форматы с партнерами для поставки антибаллистики. Мы должны найти то, что нужно Украине», - заявил Зеленский.

