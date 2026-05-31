31 мая 2026, воскресенье, 20:21
Лукашенко обиделся на Пашиняна

12
  31.05.2026, 18:38
  • 5,744
И принялся угрожать Армении.

Лукашенко вслед за Путиным угрожает «украинским сценарием» из-за сближения с Европейским союзом, передает БЕЛТА.

«Армянам надо быть очень аккуратными, чтобы, упаси господь, не повторить то, что произошло в Украине… В Украине все ровно так начиналось… Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Надо просто подумать, надо быть мудрыми людьми», — сказал Александр Лукашенко, выступая по итогам саммита ЕАЭС в Астане.

Он добавил, что народ Армении должен «высказать своё мнение» по этому вопросу и раскритиковал руководство республики за «игру под выборы» (парламентское голосование намечено на 7 июня).

«Мы же понимаем, что тут игра политическая — завтра выборы в Армении. Естественно, это крутят-мутят… Но руководство Армении зря так поступает», — заявил Лукашенко, назвав действия Еревана «унижением» ЕАЭС.

Диктатор также намекнул, что происходящее в Армении выгодно внешним силам, указав на недавние контакты Еревана с представителями ЕС.

Отметим, ранее премьер Армении Никол Пашинян жестко ответил Лукашенко.

