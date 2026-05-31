Казахстан хочет избавиться от зависимости от России и нефти 1 31.05.2026, 18:05

И делает ставку на ИИ.

Казахстан стремится занять место высокотехнологичного государства среднего уровня между Россией и Китаем, делая ставку на привлечение иностранных инвестиций, развитие цифровых технологий и укрепление экономической самостоятельности. Об этом пишет Bloomberg.

Издание обращает внимание на трансформацию Астаны, которая за четверть века превратилась из провинциального города с советской застройкой в современную столицу с архитектурой мирового уровня. Перенос столицы после обретения независимости в 1991 году был не только инфраструктурным проектом, но и символом укрепления национального суверенитета, особенно в северных регионах страны.

По мнению авторов материала, опасения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева относительно независимости государства оказались небезосновательными. Bloomberg напоминает о заявлениях президента России Владимира Путина в 2014 году, когда он поставил под сомнение историческую государственность Казахстана.

Несмотря на тесные экономические связи с Россией, Казахстан последовательно проводит многовекторную внешнюю политику, развивая отношения одновременно с Китаем, США, Турцией и европейскими странами. Важную роль в этой стратегии играет Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный как Срединный коридор. За последние семь лет объём грузоперевозок по этому направлению вырос в пять раз, что позволило стране укрепить позиции в качестве транзитного узла между Азией и Европой.

Геополитические изменения последних лет также открыли для Казахстана новые возможности. Война России против Украины способствовала расширению торговых связей с европейскими рынками, а интерес западных инвесторов усилился благодаря запасам критически важных полезных ископаемых. Дополнительный спрос на казахстанскую нефть возник на фоне нестабильности мировых энергетических рынков.

Параллельно власти пытаются снизить зависимость экономики от сырьевого сектора. Особое внимание уделяется развитию цифровых технологий и искусственного интеллекта. Для этого в стране создано отдельное министерство, отвечающее за развитие ИИ и цифровых сервисов, а в государственных структурах назначены чиновники, курирующие цифровизацию.

Искусственный интеллект также интегрирован в образовательную систему. Власти рассчитывают подготовить около 100 тысяч специалистов в цифровой сфере и обучить базовым навыкам работы с технологиями искусственного интеллекта до миллиона граждан, что должно стать основой для дальнейшей модернизации экономики.

