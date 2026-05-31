31 мая 2026, воскресенье, 18:36
В США представили пикап как из фантастического фильма

  31.05.2026, 18:18
Фото: Rezvani

Бронированный монстр за $285 тысяч шокировал автолюбителей.

Американская компания Rezvani Motors представила экстремальный пикап Fortress («Крепость») — бронированный автомобиль, созданный на базе Ford F-150 Raptor и рассчитанный буквально на сценарии конца света, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Новинка выглядит как техника из постапокалиптического фильма. От оригинального дизайна Raptor почти ничего не осталось: кузов получил массивные бронепанели, пуленепробиваемые стекла и агрессивный «военный» облик. Fortress также можно оснастить 40-дюймовыми внедорожными колесами для движения по любому бездорожью.

Базовая версия использует стандартный двигатель Raptor — битурбированный V6. Но для тех, кому нужно больше мощности, доступен 5,2-литровый V8 на 850 лошадиных сил. Полный привод и подвеска Fox входят в стандартное оснащение.

Главная особенность Fortress — пакет Security Survival Pack. В него входят армейские противогазы, аптечка, набор для выживания при переохлаждении, а также дополнительные системы защиты. Среди опций — дымовая завеса, защита от электромагнитного импульса, внешняя система громкой связи и даже распылитель перцового газа.

Несмотря на «боевой» характер, внутри Fortress остается роскошным пикапом. Покупателям предлагают десять вариантов отделки салона, а интерьер в целом сохраняет комфорт и мультимедийную систему обычного Raptor.

Цена начинается от 285 тысяч долларов — почти в четыре раза дороже стандартного Ford F-150 Raptor. Однако Rezvani делает ставку не на массовый рынок, а на клиентов, которым нужен максимально защищенный автомобиль с внешностью настоящего броневика.

