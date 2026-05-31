31 мая 2026, воскресенье, 18:36
В Беларуси в июне временно перестанут работать карточки

  • 31.05.2026, 17:36
Каких банков коснется и когда запастись деньгами?

«Банковский процессинговый центр» сообщил о проведении плановых технологических работ на оборудовании сети передачи данных в ночь на 4 июня. В связи с этим пользователи банковских карт могут столкнуться с временными перебоями в работе ряда сервисов.

Работы будут проводиться с 00:50 до 06:30. В указанный период возможны сложности с оплатой товаров и услуг банковскими картами, а также с получением наличных в банкоматах, пунктах выдачи наличных и устройствах самообслуживания.

В БПЦ рекомендуют учитывать возможные ограничения при планировании платежей и финансовых операций.

К системе центра подключены несколько белорусских банков, в том числе Беларусбанк, Белагропромбанк, Паритетбанк, Банк Решение, Нео Банк Азия, Цептер Банк, БСБ Банк и другие финансовые учреждения.

