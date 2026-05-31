В Беларуси в июне временно перестанут работать карточки

В Беларуси в июне временно перестанут работать карточки1
- 31.05.2026, 17:36
- 1,670
Каких банков коснется и когда запастись деньгами?
«Банковский процессинговый центр» сообщил о проведении плановых технологических работ на оборудовании сети передачи данных в ночь на 4 июня. В связи с этим пользователи банковских карт могут столкнуться с временными перебоями в работе ряда сервисов.
Работы будут проводиться с 00:50 до 06:30. В указанный период возможны сложности с оплатой товаров и услуг банковскими картами, а также с получением наличных в банкоматах, пунктах выдачи наличных и устройствах самообслуживания.
В БПЦ рекомендуют учитывать возможные ограничения при планировании платежей и финансовых операций.
К системе центра подключены несколько белорусских банков, в том числе Беларусбанк, Белагропромбанк, Паритетбанк, Банк Решение, Нео Банк Азия, Цептер Банк, БСБ Банк и другие финансовые учреждения.